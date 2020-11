Piemonte: blocchi anti-smog per diesel Euro 5, scende a 16 il numero di Comuni con allerta arancione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le nuove limitazioni sono in vigore da domani fino lunedì compreso. Lunedì poi ci sarà una nuova valutazione da parte di Arpa Piemonte, con il relativo bollettino aggiornato con validità a partire da martedì. “Le previsioni meteorologiche per domani e sabato – fanno sapere da Arpa Piemonte - fanno ipotizzare un ritorno generalizzato del PM10 sotto il valore limite, ma è necessario attendere i valori misurati dalle centraline per le valutazioni che saranno pubblicate lunedì”. E di fronte alla nuova valutazione, l’assessore regionale all’Ambiente, Matteo Marnati rimarca: “Siamo ancora in attesa di una eventuale intesa da parte del Governo”. (Rpi)