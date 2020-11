Covid: in Abruzzo nessun contagio fra detenuti di Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i detenuti degli istituti penitenziari abruzzesi, secondo gli ultimi dati disponibili, non si registra, ad oggi, alcun caso positivo al Covid 19. Lo rileva questa sera l'assessore alla Salute, Nicoletta Verì, che evidenzia come le misure messe in atto dalla Regione su disposizione del referente regionale per le maxi emergenze sanitarie, Alberto Albani, si siano dimostrate efficaci per limitare la diffusione del contagio in ambito carcerario. "Fin dallo scorso mese di febbraio - commenta l'assessore - sono state imposte prescrizioni molto rigide sia per i nuovi ingressi in istituto, sia per coloro che venivano trasferiti in Abruzzo da altre Regioni: già in quella prima fase era previsto un periodo di quarantena di 14 giorni e un successivo tampone negativo per poter essere ammessi nella comunità carceraria. Misure mantenute anche oggi, nonostante la possibilità, introdotta dalla normativa nazionale, di ridurre la quarantena a 10 giorni". (segue) (Gru)