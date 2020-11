Covid: in Abruzzo nessun contagio fra detenuti di Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle misure per i detenuti si affiancano azioni di prevenzione rivolte agli agenti di polizia penitenziaria, che in Abruzzo - grazie a specifici protocolli siglati tra Regione, Asl e provveditorato dell'Amministrazione penitenziaria - vengono sottoposti a tampone ogni 30 giorni. "Anche questo monitoraggio costante del personale - conclude l'assessore - ci ha consentito finora di mantenere sotto controllo la situazione nelle nostre carceri, che rappresentano una delle situazioni più delicate sotto il profilo della diffusione dei contagi proprio per le particolari dinamiche che caratterizzano gli istituti di pena". (Gru)