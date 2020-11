Sardegna: Confindustria, Barbara Porru nuova presidente Comitato regionale Piccola industria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Barbara Porru è il nuovo presidente del Comitato regionale Piccola industria di Confindustria Sardegna per il quadriennio 2020-2024. E' stata eletta all'unanimità dai componenti del Comitato, raccoglie il testimone da Giovanni Bitti. Completano il Comitato regionale Francesco Planetta, Confindustria Centro Nord Sardegna, e Massimiliano Meloni, Confindustria Sardegna Centrale. "Il mio impegno - ha dichiarato Barbara Porru - sarà volto ad aiutare la nostra piccola impresa a superare le difficoltà con spirito sempre propositivo, collaborando maggiormente per crescere e fare rete e per valorizzare competenze e potenzialità presenti nell'isola, sia nei settori tradizionali che in quelli emergenti ed innovativi". La Piccola industria costituisce il 98 per cento delle imprese associate a Confindustria. Porru è rappresentante dell'azienda Andesiti srl che opera nel settore degli inerti per calcestruzzo e conglomerati bituminosi. (Rsc)