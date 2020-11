Decreto Calabria: Spirlì, misure invasive di competenze regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto Calabria al capo I "prevede un insieme di misure particolarmente invasive della competenze regionali" che "aggravano il regime speciale per il Servizio sanitario della regione Calabria". Lo ha detto Antonino Spirlì, vicepresidente della Giunta regionale della regione Calabria in audizione presso la commissione Affari sociali della Camera nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario. "Con il decreto Aprile era già previsto un regime commissariale che in 18 mesi non ha prodotto alcun beneficio agli interessi dei cittadini calabresi", ha aggiunto. (Rin)