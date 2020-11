Calabria: Spirlì, strumento commissariamento inadeguato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Antonino Spirlì, vicepresidente della Giunta regionale della regione Calabria, ha chiarito di essere un "presidente di passaggio, mi fermerò al massimo per uno o due mesi". In audizione presso la commissione Affari sociali della Camera nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, Spirlì ha aggiunto di essere "molto mortificato per quello che è venuto fuori con tre commissari ad acta che hanno mostrato l'inadeguatezza dello strumento del commissariamento", uno strumento, ha continuato, "giunto alla fine". I calabresi devono avere la "possibilità di potersi amministrare da soli. Il resto sarebbe veramente un pregiudizio", ha concluso Spirlì. (Rin)