Covid: M5s, situazione drammatica nell'agro nocerino sarnese e nel Vesuviano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pazienti abbandonati a se stessi, stressati e provati non solo fisicamente, ma anche moralmente da una malattia difficile da affrontare, specie se in solitudine: questo è inaccettabile". Lo hanno dichiarato in una nota il deputato M5s Virginia Villani e il consigliere regionale campano Michele Cammarano: "Le Usca devono essere potenziate per poter svolgere meglio il proprio lavoro: ad oggi i pazienti paucisintomatici non ospedalizzati non vengono assistiti adeguatamente, non ricevono notizie sui tamponi da effettuare, né sui referti dei tamponi effettuati". E dunque hanno aggiunto: "Abbiamo provato noi stessi a contattare, senza successo, la dirigente preposta: una sola persona al comando, tra l'altro lasciata senza adeguato supporto. E' una situazione da terzo mondo quella che si registra sia nell'agro nocerino-sarnese che nell'area vesuviana: non possiamo permetterlo, si ledono la dignità umana e il diritto alla salute. Il territorio da tutelare è troppo vasto, sarebbe opportuno separare le competenze e potenziare gli organici". (segue) (Ren)