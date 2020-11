Napoli: il prefetto incontra il presidente dell'Unione industriali Manfellotto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella mattinata odierna, il Prefetto di Napoli, Marco Valentini, ha incontrato il presidente dell’Unione Industriali di Napoli, Maurizio Manfellotto. L'annuncio in una nota della prefettura: "Nell’occasione sono stati affrontati temi di stretta attualità ed in particolare le difficoltà connesse all’attuale fase di crisi causata dall’emergenza sanitaria da Covid-19. Nel corso dell’incontro il presidente Manfellotto ha sottolineato la più ampia disponibilità dell’Unione Industriali di Napoli per assicurare, con le aziende del settore, ogni forma di collaborazione mirata a ridurre i danni causati dalla pandemia in atto, mediante un supporto operativo e ogni servizio correlato in campo sanitario e organizzativo". (segue) (Ren)