Napoli: il prefetto incontra il presidente dell'Unione industriali Manfellotto (2)

- La Prefettura ha fatto sapere inoltre: "Ciò nella convinzione, condivisa con il prefetto, che la risposta alla pandemia, oltre che sanitaria, dovrà essere economica e sociale, con la pianificazione di una stagione nuova di crescita. Il prefetto ha espresso il proprio ringraziamento per la concreta disponibilità dimostrata, evidenziando il particolare valore che riveste la mobilitazione di tutti gli attori del territorio - istituzionali, sociali, produttivi – per la gestione in modo, coeso, solidaristico e collaborativo le diverse criticità del momento attuale, a partire dai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali che devono essere assicurati a ciascun cittadino in modo uniforme su tutto il territorio nazionale". (Ren)