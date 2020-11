Abruzzo: Marsilio, al San Raffaele di Sulmona presto disponibili 46 posti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al più tardi mercoledì prossimo saranno pronti e disponibili 46 posti letto di "medicina Covid" nella clinica San Raffaele di Sulmona. Regione, Asl e Protezione civile stanno perfezionando in queste ore gli accordi e le modalità operative. A fianco dell'offerta di posti letto sarà allestito un laboratorio diagnostico, che nell'immediato potrà effettuare tamponi antigenici rapidi e successivamente attivare anche quelli molecolari rino-faringei. In parallelo la Asl sta reperendo il personale necessario per attivare il reparto di 20 posti letto di Medicina Covid nel nuovo ospedale, dove, nel frattempo, sono stati temporaneamente riconvertiti a Covid otto posti letto nella cosiddetta 'zona grigia'. "Stiamo portando avanti con tempistiche chiare gli impegni che con l'assessore Verì e il direttore generale Testa ci siamo assunti di fronte ai cittadini della Valle Peligna, della Valle Subequana e del Sagittario nel corso del sopralluogo di lunedì scorso. La messa in sicurezza dei territori prosegue senza sosta", ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. (Com)