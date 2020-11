Calabria: assessore Catalfamo, stanziati 140 milioni per 600 nuovi autobus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assessore regionale ai Trasporti della Calabria, Domenica Catalfamo, ha fatto sapere che la giunta regionale, nella seduta del 16 novembre, ha completato la programmazione di quasi 140 milioni di euro per il rinnovo del parco autobus dedicato al Tpl. Dopo l’approvazione dei precedenti piani di investimento, arriva un ulteriore segnale che conferma la volontà di questa amministrazione a procedere verso una riforma organica, innovatrice e sostenibile del trasporto pubblico locale della Regione Calabria. E’ stato profuso uno sforzo enorme per rispettare i tempi e consentire a questa amministrazione di licenziare ben tre programmazioni, l’ultima delle quali prevede un investimento di oltre 95 milioni di euro (79 fondi Statali e 16 Cofinanziamento) sul rinnovo dei parchi autobus utilizzati per il servizio di trasporto pubblico locale prevedendo l’acquisto di bus urbani ed extraurbani. L’investimento finalizzato all’ammodernamento e al potenziamento delle flotte esistenti si aggiunge al piano di 11 milioni di euro e di 27 milioni di euro approvati dalla stessa giunta con delibere n. 54/2020 e n. 335/2020. L’assessore Catalfamo evidenzia che "l’intervento a valere sulle risorse statali stanziate con il decreto ministeriale n. 81 del 14.02.2020 è rivolto all’acquisto di bus e relative infrastrutture di supporto da assegnare alle aziende municipalizzate per il trasporto pubblico locale urbano e alle società che operano in ambito extraurbano". (segue) (Ren)