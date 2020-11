Umbria: Fioroni (Lega), mondo produttivo chiede misure efficaci per garantire ripresa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Fermo restando l’importanza delle misure urgenti previste nei Decreti Ristori - evidenzia la Fioroni - e le cui criticità sono state già evidenziate dalla Lega nelle sedi opportune, vi sono sfide che occorre affrontare senza indugio a livello nazionale e regionale per colmare il gap con le imprese europee e quelle nazionali più virtuose supportando i processi di innovazione e di trasferimento tecnologico e favorendo la trasformazione digitale delle imprese. In considerazione delle caratteristiche strutturali del sistema economico-produttivo regionale ed in considerazione del fatto che in Italia solo il 18 per cento delle Pmi investe nel digitale ho depositato una interrogazione a risposta immediata , firmata anche dal capogruppo Stefano Pastorelli, per richiedere alla Giunta regionale quali misure di carattere economico e strategico intende adottare o abbia adottato per favorire la ripresa immediata delle attività produttive e per supportare l’innovazione e digitalizzazione al fine di accompagnare e guidare le imprese umbre nella transizione al digitale e verso un’economia circolare”, conclude Fioroni. (Ren)