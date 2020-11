Napoli: Clemente, investimenti e impegno per quartiere Gianturco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, alla presenza dell’assessore Alessandra Clemente, si è svolto un sopralluogo ai lavori eseguiti nell’ambito del progetto di Riqualificazione urbanistica e ambientale di via Ferraris, via Brecce a Sant’Erasmo, via Gianturco e via Nuova delle Brecce prima della riconsegna alla città delle aree. Ne ha dato notizia il Comune di Napoli. L'assessore Clemente all'esito dell'incontro ha dichiarato in una nota: "L'impegno per il quartiere di Gianturco, per i suoi abitanti e per le attività economiche che li insistono consiste nella riqualificazione della vecchia zona industriale in area di servizi, residenza e socialità. Oggi abbiamo terminato un pezzo importante di questo lavoro e sono in avanzato stato di programmazione gli interventi per via Traccia a Poggioreale, per via Miraglia, per via Marino di Caramanico e per via Comunale del Macello". (segue) (Ren)