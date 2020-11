Covid: Borrelli (Protezione civile), oltre 100 hotel attivi, 1.366 posti occupati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, ha ricordato che "già da marzo-aprile abbiamo realizzato delle strutture per ospitare i positivi. I Covid hotel si stanno realizzando su tutto il territorio e fino ad oggi ce ne sono oltre 100". Ci sono circa 4 mila posti e ad oggi nei Covid hotel ne sono occupati 1.366", ha aggiunto Borrelli ricordando che ci sono anche "circa 5 mila posti per l'isolamento dei soggetti negativi in 376 strutture in tutto il territorio nazionale, che sono occupate da 1.261 unità". Dunque, ha concluso "si sta procedendo rapidamente con un sistema organizzato". (Rin)