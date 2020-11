Covid: Vuolo (Lega), inviare l'esercito nell'area dell'agro nocerino sarnese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il territorio dell'Agro nocerino sarnese è uno dei più colpiti in provincia di Salerno dall'emergenza Covid-19. Solo domenica scorsa, giorno in cui vengono effettuati meno tamponi, si sono registrati 110 contagiati nel comprensorio. Parliamo della cifra più bassa che invece nel suo picco raggiunge i 300 infetti. Ecco perché ho scritto, nelle scorse ore, ai ministri della Salute e della Difesa, Roberto Speranza e Lorenzo Guerini. A loro ho chiesto di rispondere concretamente ai sindaci della zona che, nelle scorse settimane, hanno chiesto l'intervento dell'Esercito con personale medico e magari usando anche locali di proprietà dello Stato che ora sono inutilizzati. Le comunità locali, mai così disorientate, è necessario dare risposte veloci e certe". Lo ha dichiarato in una nota l'eurodeputato leghista Lucia Vuolo. (segue) (Ren)