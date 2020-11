Covid: Vuolo (Lega), inviare l'esercito nell'area dell'agro nocerino sarnese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vuolo ha aggiunto: ""In Campania la situazione è critica. Le Asl non riescono a fornire dati aggiornati e i primi cittadini sono costretti a trattare con i presunti contagiati per invitarli a non uscire prima che arrivi la conferma di positività dall'azienda sanitaria per emanare un'ordinanza di quarantena. Serve un'organizzazione che in questo momento ai più non è nota e che invece rientra nelle corde dell'Esercito che, mi dicono, potrebbe garantire decine di migliaia di tamponi al giorno anche con l'attivazione di un ospedale da campo". L'europarlamentare ha concluso: "I luoghi ci sono, qualcuno già è stato menzionato e molti altri, come l'ex Caserma Tofano di Nocera Inferiore, possono rappresentare vaste aree certamente utili ai parametri tecnici di un'installazione medicaIe. I sindaci, stanno subendo sempre più questa emergenza sanitaria e hanno bisogno di tutto il supporto possibile". (Ren)