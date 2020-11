Covid: 422 nuovi casi e 10 decessi in Sardegna nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 422 in nuovi casi di positività al Covid-19 (a fronte di 3.551 tamponi) in Sardegna nelle ultime 24 ore. 186 casi sono stati rilevati attraverso attività di screening e 236 da sospetto diagnostico. Si registrano anche 10 decessi (350 in tutto): 6 uomini e 4 donne in un'età compresa fra 62 e 100 anni. Le vittime: 5 residenti nella Città metropolitana di Cagliari, 3 nella provincia di Sassari e 2 rispettivamente in quelle di Oristano e Sud Sardegna. Sono 505 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (sette in meno rispetto al dato di ieri), mentre è di 63 (-1) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 10.447. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 5.064 (+132) pazienti guariti, più altri 59 guariti clinicamente. Salgono a 16.518 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. In totale sono stati eseguiti 330.809 tamponi. Sul territorio, di 16.518 casi positivi complessivamente accertati, 3.440 (+91) sono stati rilevati nella Città metropolitana di Cagliari, 2.627 (+41) nel Sud Sardegna, 1.292 a Oristano, 2.678 (+178) a Nuoro, 6.481 (+112) a Sassari. (Rsc)