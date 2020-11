Covid: de Magistris, pandemia economica porta al contagio criminale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La pandemia sociale ed economica porta anche al contagio criminale, è un tema per tutta l’Italia. La criminalità organizzata è rapida, non ha burocrazia, conosce il territorio, sa dove andare e ha necessità di acquisire il consenso sociale". Così a "Buongiorno", su Sky TG24 il sindaco di Napoli Luigi de Magistris. "Vanno dalle persone con l’usura, da attività ed esercizi per aiutarli e poi acquisirne la titolarità. Questo non si vede ma sta già avvenendo dalla primavera di quest’anno. È stato molto sottovalutato e credo che se non si è rapidi ad intervenire la mafia apparirà come il diavolo che si traveste da persona che si vuole aiutare. Il Paese non si può consentire in questo momento di fare passi indietro nella lotta alla criminalità organizzata".(Ren)