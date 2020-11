Umbria: Fioroni (Lega), mondo produttivo chiede misure efficaci per garantire ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il mondo produttivo ci chiede misure efficaci per garantire la ripresa immediata dopo l’emergenza sanitaria in corso, favorendo anche l’innovazione e la transizione al digitale”. Lo ha affermato il consigliere regionale dell'Umbria Paola Fioroni (Lega-vicepresidente dell’Assemblea legislativa). “L’emergenza epidemiologica Covid-19 sta causando una grave recessione economica globale che colpisce severamente l’Umbria - ha spiegato Fioroni- e come evidenziato nell’aggiornamento congiunturale sull’andamento dell’economia in Umbria pubblicato da Banca d’Italia nella serie Economie regionali n.32 del novembre 2020, le stime più recenti formulate dalla Svimez per l’intero anno indicano un calo del Pil regionale di circa l’11 per cento, più marcato quindi rispetto a quello previsto per l’Italia. In Italia la crisi si è manifestata in una fase in cui l'economia già denotava segnali di rallentamento e per il nostro Paese il Fmi stima un calo del Pil nel 2020 pari al 9,1 per cento a fronte di una media dell'area euro del 7,5 percento -continua la consigliera del Carroccio - e dalla relazione della Corte dei Conti Ue sull’esercizio finanziario 2019 emerge che l’Italia è penultima in Europa per il livello di assorbimento dei Fondi Strutturali e investimento europei (Sie) pari allo 30,7 percento a fronte di una media Ue del 39,6 percento”. (segue) (Ren)