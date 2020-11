Decreto Calabria: Spirlì, contenuti mortificanti, rivedere in sede conversione in legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ha introdotto un nuovo regime con contenuti "ancor più mortificanti" e "in palese contrasto con i principi costituzionali". Lo ha denunciato Antonino Spirlì, vicepresidente della Giunta regionale della regione Calabria in audizione presso la commissione Affari sociali della Camera nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario. "Pertanto il decreto Calabria finisce per ledere gravemente le competenze regionali in materia di tutela della Salute", ha osservato per poi chiedere di rivedere il decreto "in sede di conversione in legge". (Rin)