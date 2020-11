Napoli: Cirielli (Fd'I), carabiniere aggredito, carcere per chi usa violenza contro le Forze dell'Ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo la mia vicinanza e solidarietà al maresciallo dei carabinieri rimasto vittima di una violenta aggressione da parte di un giovane di 21 anni, a cui il militare dell'Arma aveva chiesto di rispettare le normative anti-Covid in vigore indossando la mascherina". Lo dichiara, in una nota, il Questore della Camera e presidente della direzione nazionale di Fratelli d'Italia Edmondo Cirielli, in merito a quando avvenuto su un treno della Cumana a Napoli. "E' arrivato il momento che il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede si svegli - aggiunge Cirielli - ed inasprisca le pene verso chi usa violenza contro gli appartenenti alle Forze dell'Ordine prevedendo la custodia cautelare obbligatoria in carcere. Non è accettabile, infatti, vedere questi violenti tornare in libertà subito o nei giro di poco tempo. Chi aggredisce un Servitore dello Stato va punito senza sconti. Il Governo Pd-M5S dimostri, dunque, da che parte sta. Fratelli d'Italia sarà sempre al fianco di chi indossa la divisa e sacrifica la propria vita per garantire la sicurezza degli italiani", conclude Cirielli. (Ren)