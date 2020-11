Covid: D'Incà, in Molise incremento terapia intensiva di 14 posti letto (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Risale poi al 7 settembre 2020 il Programma operativo per l’emergenza Covid-19 che "il commissario ad acta regionale ha trasmesso al ministero", ha reso noto D'Incà per poi aggiungere: "È stato costituito un gruppo di lavoro inter-istituzionale, composto da rappresentanti del ministero della Salute e del ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, finalizzato anche al monitoraggio dello stato dell’implementazione dei Piani di potenziamento dell’offerta territoriale di cui all’articolo 1 del richiamato decreto-legge n. 34 del 2020". Il ministro D'Incà ha quindi concluso: "Ribadisco il più convinto impegno di tutto il governo a seguire con la massima attenzione il processo di potenziamento della sanità molisana". (Rin)