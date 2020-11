Napoli: Clemente, investimenti e impegno per quartiere Gianturco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Clemente ha aggiunto: "Le nuove rotatorie hanno il pregio anche di diminuire il traffico e gli ingorghi che sempre hanno appensantito la circolazione in quell'area. Nel periodo della prima emergenza sanitaria, con la collaborazione di Rfi abbiamo aperto la stazione Traccia della Linea 2 della Metropolitana ed il relativo sottopasso di collegamento tra via Imparato e i Rioni Ascarelli e Luzzatti, a vantaggio dell’accessibilità di questi ultimi. In questi giorni verrà cantierizzato, nell’ambito di un altro appalto, il tratto di via Ferraris fino a Corso Lucci". I lavori, ha riferito il Comune, sono stati realizzati nell’ambito del programma operativo complementare 2014-2020 in un più ampio progetto di riqualificazione di tutta Napoli Est. L’investimento effettuato, pari a circa 13.5 milioni di euro, ha permesso la riqualificazione integrale di via Galileo Ferraris, nel tratto compreso tra via Benedetto Brin e via Ferrante Imparato, via Emanuele Gianturco, nel tratto da via Taddeo da Sessa e via Galileo Ferraris, via Nuova delle Brecce, via Brecce a Sant’Erasmo, da via Ferraris a via Reggia di Portici. (Ren)