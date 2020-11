Covid: Arcuri, oggi siamo autosufficienti, no acquisto dispositivi all’estero da luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario all’emergenza, Domenico Arcuri, ha ricordato oggi che "a marzo eravamo l'epicentro della pandemia e non producevamo alcun dispositivo di protezione. Avevamo oltre 4 mila contagiati in terapia intensiva ed una capacità di fare poco più di 20 mila tamponi al mondo. Questo nell’abito di una guerra commerciale per accaparrarsi quanto serviva per contrastare l’epidemia". Parlando nel corso dell’assemblea annuale dell’Anci, Arcuri ha chiarito che "a distanza di sette mesi" abbiamo "una produzione autosufficiente di dispositivi, che non acquistiamo più all’estero da luglio; abbiamo raddoppiato i posti letto e riusciamo a fare oltre 200 mila tamponi al giorno", ha aggiunto. (Rin)