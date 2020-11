Covid: Arcuri, a marzo 7 per cento in terapia intensiva, oggi lo 0,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario all’emergenza, Domenico Arcuri, intervenendo all’assemblea dell’Anci, ha ricordato che durante la prima ondata dei contagi "il 50 per cento dei positivi si curava in isolamento domiciliare, ovvero era poco sintomatico e riusciva ad essere seguito all’interno delle mura domestiche". Nella seconda ondata, invece, il "95 per cento si cura fra le mura domestiche. Nella prima ondata - ha poi aggiunto - il 43 per cento dei positivi era ricoverato ed oggi solo il 5 per cento entra in ospedale. A marzo il 7 per cento dei pazienti era in terapia, oggi lo 0,5 per cento". (Rin)