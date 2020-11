Ex Ilva: Arcuri, ragionevole dire che siamo in dirittura arrivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla vicenda dell’ex Ilva "è ragionevole dire che siamo in dirittura di arrivo". Lo ha affermato il commissario all’emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, nel corso della registrazione della puntata di "Porta a porta" che andrà in onda questa sera su Rai1. "Sarei reticente se non dicessi questo", ha aggiunto Arcuri ricordando che lo Stato "all’inizio diventa azionista non di minoranza, è questo non è un sofismo". (Rin)