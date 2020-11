Covid: Di Mauro, Cotugno pieno, posti letto occupati ma con turn over, a Natale nessun rilassamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non possiamo rilassarci, dimentichiamoci subito di poter fare il Natale come gli anni passati. Accontentiamoci di trascorrerlo con i membri della nostra famiglia". Lo ha dichiarato il direttore dell'azienda ospedaliera dei Colli Maurizio Di Mauro intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. Di Mauro spiega cosa sta accadendo in questi giorni al Cotugno: "la situazione è quella dei giorni scorsi. Non abbiamo la grande affluenza al pronto soccorso con mezzi propri, persone che venivano spaventate anche solo per un colpo di tosse. Siamo pieni, i nostri posti letto sono occupati ma con un turn over: dimettiamo chi è in condizione e ricoveriamo chi ha bisogno. Per la terapia intensiva siamo pieni ma con l'ottimismo di vedere tanti pazienti andare in ricovero ordinario". Sui benefici per la zona rossa il dirigente chiede di aspettare ancora: "è troppo presto per fare un bilancio della zona rossa che io non vedo come un lockdown. C'è gente ancora in strada, molti senza mascherina, assembramenti fuori ai bar per l'asporto. Nonostante questo un risultato positivo lo avremo". Rispetto alle scuole "chiuderle è stata una scelta vincente perché notammo un aumento del contagio con la riapertura. È giusto che la scuola riapra ma mi auguro che in questo contesto possa andare avanti serenamente e in sicurezza". Infine Di Mauro ripete quali sono le cose da fare per la prevenzione: "ho ripetuto più volte: rispettare se stessi e gli altri con la mascherina, come il lavaggio e il distanziamento. Sono gli antidoti per ridurre il contagio e fare un Natale più sereno". (Ren)