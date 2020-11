Campania: de Magistris, tra me e De Luca nessuna diatriba, nonostante l'insulto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Condivido le parole del Presidente della Repubblica. In un passaggio ha detto che unità non significa che non ci siano posizioni divergenti o critiche, purché l’unità nazionale, l’obiettivo sia comune". Lo ha detto a Buongiorno, su Sky TG24 il sindaco di Napoli Luigi de Magistris. "Tra me e il presidente della Regione Campania non c’è una diatriba, io ho sempre espresso un pensiero libero e credo sia stato anche utile, perché finalmente stanno venendo fuori alcune cose gravi nella nostra regione. Dall’altra parte c’è l’insulto, non solo nei miei confronti, ma nei confronti del Governo, di Saviano, di tanta gente. Nonostante l’insulto, io la penso come il Presidente della Repubblica. Bisogna porgere l’altra guancia e chiedere di incontrarsi, che non significa però non dire la verità. Se c’è qualcosa che non va un sindaco lo deve dire”.(Ren)