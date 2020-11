Caserta: Capone (Ugl), ancora un morto sul lavoro, basta a queste stragi continue e silenziose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ennesimo incidente mortale sul luogo di lavoro nel Casertano, una tragedia che si sarebbe dovuta evitare. L'UGL esprime il suo cordoglio alla famiglia della vittima, un lavoratore di soli 39 anni. È necessario promuovere una maggiore cultura della sicurezza e una migliore formazione dei lavoratori, soprattutto laddove si svolgono mansioni a rischio infortuni. A tale riguardo, l'Ugl è in tour in Italia con la manifestazione 'Lavorare per vivere' volta a sensibilizzare l'opinione pubblica sul triste fenomeno delle morti bianche. Basta a queste stragi continue e silenziose". Lo hanno detto in una dichiarazione congiunta Paolo Capone, Segretario Generale dell'Ugl e Gaetano Panico, Segretario Regionale Ugl Campania. (Ren)