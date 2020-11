Maltempo: Cirielli (Fd'I), governo proclami stato di emergenza nel Golfo di Policastro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo la mia vicinanza a tutti i comuni del Golfo di Policastro, gravemente colpiti dal maltempo che si è abbattuto con violenza nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 novembre 2020". Lo dichiara, in una nota, il Questore della Camera e deputato salernitano di Fratelli d'Italia Edmondo Cirielli che annuncia: "Presenterò un'interrogazione parlamentare al ministro dell'Ambiente Sergio Costa - prosegue Cirielli - per sollecitare lo stato di emergenza per eventi calamitosi, come già richiesto dal sindaco di Santa Marina (Salerno) Giovanni Fortunato, per gli innumerevoli danni alle abitazioni, che continuano a minacciare la sicurezza della pubblica e privata incolumità, ma anche alle attività agricole e turistiche e alle arterie stradali presenti sull'intero territorio. Il Governo nazionale deve intervenire subito per garantire la messa in sicurezza delle zone maggiormente colpite e sostenere con provvedimenti straordinari i Comuni, affinché possano assicurare tutti i servizi di assistenza e i sostegni di carattere economico ai cittadini che hanno subito danni alle proprie case o attività. Ancora una volta sono purtroppo evidenti i ritardi di Ministero dell'Ambiente e Regione Campania sull'attuazione di interventi urgenti di prevenzione e di messa in sicurezza del territorio salernitano", conclude. (Ren)