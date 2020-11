Covid: M5s, situazione drammatica nell'agro nocerino sarnese e nel Vesuviano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Villani e Cammarano hanno spiegato: "Tra medici di base che non rispondono ai propri pazienti, personale Asl irreperibile, Comuni che non forniscono beni di prima necessità ai cittadini positivi meno abbienti e tamponi dispersi tra ritardi e silenzio, molti positivi non ospedalizzati non hanno altra scelta che rivolgersi ai presidi ospedalieri del territorio. Le strutture sanitarie però, sono già al collasso, con file di ambulanze chilometriche all'esterno e percorsi dedicati non rispettati". Quindi i due esponenti istituzionali del Movimento 5 stelle hanno concluso: "Così non ne usciremo mai: bisogna cambiare rotta prima che sia troppo tardi! Abbiamo chiesto all'Asl di Salerno, ai Distretti competenti e alla Regione Campania il potenziamento delle Usca e l'avvio dei Covid hotel per sostenere tali pazienti e alleggerire il peso sugli ospedali". (Ren)