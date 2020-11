Napoli: Nappi (Lega), de Magistris usa 250mila euro per luminarie che non vedrà nessuno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "250mila euro per le decorazioni di Natale? Non discutiamo sull'opportunità o meno della scelta dell'amministrazione comunale di Napoli di destinare i soldi dei campani alle luminarie. Certo è che si è dimenticata di tutto il resto. Non ha garantito aiuti concreti alle categorie produttive, agli esercenti danneggiati economicamente, non ha fatto nulla per favorire il commercio tradizionale e di prossimità, non ha sostenuto i cittadini più fragili. E così mentre moltissimi comuni della Regione stanno dirottando i fondi per le luminarie per l'emergenza Covid, Napoli avrà le sue luci che però, molto probabilmente, serviranno a illuminare strade deserte, negozi chiusi e hotel vuoti. Ma non sembra un problema per De Magistris, neppure questo". Lo ha dichiarato in una nota Severino Nappi, consigliere regionale della Lega. (Ren)