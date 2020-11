Piemonte: la Regione scrive al governo, "sospendere blocchi anti-smog"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Piemonte chiede al governo di sospendere il blocchi anti-smog, entrati in vigore oggi. E' quanto si legge nella lettera inviata questa sera dal Presidente della Regione, Alberto Cirio, e dagli Assessori all’Ambiente, Matteo Marnati, e alla Sanità, Luigi Genesio Icardi, al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, al Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa e al Ministro della Salute, Roberto Speranza. "Al fine di limitare l’aggravarsi della situazione sanitaria e socio-economica, già sufficientemente critica, questa Amministrazione ritiene necessario acquisire un’intesa sulla possibilità di derogare alle misure minime definite all’interno dell’Accordo del bacino padano, intervenendo in particolare in merito alla sospensione dell’applicazione delle misure temporanee di limitazione delle emissioni, di cui alla d.g.r. n. 14-1996 del 25 settembre 2020, con riferimento alla misura 2.1.1. riportata nello Schema di ordinanza sindacale tipo, relativa al divieto di circolazione veicolare dalle ore 8:30 alle 18:30 dei veicoli adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) dotati di motore diesel con omologazione uguale ad EURO 4 e 5, previsto tutti i giorni della settimana, in presenza di motivazione allo spostamento connessa a quelle autorizzate dalle disposizioni nazionali in vigore". (Rpi)