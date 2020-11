Calabria: Protezione civile, Emergency contribuirà a gestione ospedali da campo e Covid hotel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Protezione Civile fa sapere di avere attivato la collaborazione con l'associazione di volontariato Emergency di Gino Strada nella regione Calabria. "Considerando l'evoluzione della situazione epidemiologica in atto si è ritenuto che l'associazione Emergency possa contribuire a rispondere ad urgenti esigenze di assistenza socio-sanitaria alla popolazione, come la gestione di strutture ospedaliere da campo o il supporto all'interno dei Covid hotel, nonché nei punti di triage delle strutture ospedaliere. Già a partire dalla giornata di domani l'associazione sarà attiva sul territorio". (Com)