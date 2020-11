Sardegna: proposta Pd, "assumere 300 laureandi per contrastare emergenza Covid"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un reclutamento straordinario di 300 studenti del quinto e sesto anno di medicina e del terzo anno dei corsi di infermieristica, assistenza sanitaria, tecniche della prevenzione nell'ambiente di lavoro per dar man forte al personale ospedaliero impegnato nell'emergenza Covid in Sardegna. La proposta arriva dal Partito democratico che ha presentato una mozione in Consiglio regionale (primo firmatario il capogruppo Gianfranco Ganau). In buona sostanza il Pd ritiene che questi profili professionali potrebbero prestare attività di supporto nelle strutture sanitarie territoriali, in particolare potrebbe svolgere attività di tipo informativo o per il tracciamento dei contatti. Gli studenti, una volta assunti, dovranno ricevere un giusto trattamento economico e il riconoscimento della loro attività in termini di tirocinio formativo curriculare. La mozione impegna la Giunta regionale ad aprire con urgenza la chiamata per 300 studenti previa attivazione di protocollo d'intesa con i due atenei sardi. "Le risorse umane del nostro sistema sanitario nazionale - ha spiegato Ganau - sono state potenziate grazie al lavoro del governo e delle Regioni, assumendo 36.300 unità e in particolare sono stati reclutati 7.650 medici, 16.500 infermieri, 7.739 operatori socio-sanitari, 57 assistenti sociali. Nonostante tutto il territorio è ancora in sofferenza". (Rsc)