Sardegna: no di Confartigianato Imprese ad allargamento Città metropolitana Cagliari a 72 Comuni

- Perplessità sull'allargamento della Città metropolitana a 72 Comuni è stata espressa dal direttivo di Confartigianato Imprese Sud Sardegna. "L'Associazione - si legge in una nota - invita tutti i componenti il Consiglio regionale a riconsiderare quanto previsto nella proposta di legge unificata e a fare un supplemento di riflessione affinché si minimizzi il rischio che con queste norme possano essere vanificati i percorsi e gli sforzi di razionalizzazione amministrativa recentemente compiuti". Confartigianato ritiene "auspicabili degli interventi di aggiustamento su alcune anomalie che hanno visto rimanere fuori dalla Città metropolitana territori contigui che da sempre hanno fatto parte del tessuto socio-economico dell'area urbana di Cagliari," ma "altre inclusioni rischiano di diventare forzature poco opportune". Il rischio, spiega il direttivo dell'Associazione, è quello di "rendere meno efficiente l'attuale organizzazione senza peraltro migliorare in maniera sensibile la globale situazione dei comuni più lontani in essa inglobati ex lege". Confartigianato Imprese Sud Sardegna chiede un dibattito pubblico trasparente, dal quale potrebbero scaturire ulteriori e convincenti spiegazioni per una inversione di marcia rispetto all'indicazione popolare che portò all'abolizione delle vecchie provincie. (Com)