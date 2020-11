Covid: D'Incà, in Molise incremento terapia intensiva di 14 posti letto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute nell'ambito del decreto Rilancio "ha approvato il Piano di potenziamento dell’offerta ospedaliera della regione Molise, per contrastare l’emergenza conseguente alla diffusione del Covid-19". Lo ha premesso il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà rispondendo alla Camera a una interrogazione, rivolta al ministro della Salute, sulle iniziative volte al superamento delle criticità del sistema sanitario in Molise, con particolare riferimento alle misure per fronteggiare l'attuale situazione emergenziale e all'assetto della struttura commissariale (Tartaglione-FI). "Il Piano, adottato dal commissario ad acta" e "condiviso dalla Regione, ha previsto" un "incremento strutturale della dotazione di posti letto in terapia intensiva pari a 14 posti letto, di cui nove al presidio ospedaliero "Cardarelli", due al presidio ospedaliero "Veneziale" di Isernia, tre presso il presidio ospedaliero "San Timoteo" di Termoli", ha spiegato D'Incà. Un incremento che "si aggiunge ai 30 posti letto di terapia intensiva già presenti nel territorio del Molise nella fase antecedente all’emergenza, per un totale di 44 posti letto regionali", ha continuato. (segue) (Rin)