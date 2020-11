Covid: Toti (Regioni), chiesto incontro urgente con governo per qualificare meglio parametri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è la necessità di rivedere in un’ottica di semplificazione i parametri che sono stati elaborati nella prima fase della pandemia procedendo ad un aggiornamento delle indicazioni sull’utilizzo dei test rapidi antigenici e del test di biologia molecolare e alla modifica degli indicatori per il monitoraggio ai fini della classificazione. Per questi motivi la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha chiesto un incontro urgente con il ministro della Salute, Roberto Speranza, e il ministro per gli affari regionali, Francesco Boccia". Lo ha annunciato il vicepresidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Giovanni Toti (presidente della Regione Liguria) che ha presieduto la riunione odierna. "Abbiamo già elaborato alcune proposte e siamo pronti – ha aggiunto Toti - ad un confronto con il governo con la partecipazione del Comitato tecnico scientifico, l’Istituto superiore di sanità e la cabina di regia per il monitoraggio del rischio sanitario per verificare e approfondire congiuntamente l’adeguatezza dell’attuale sistema di verifica degli indicatori di contagio, e per la qualificazione dei parametri utilizzati e la verifica dell’iter di assunzione delle decisioni finali in merito alla classificazione dei territori". (segue) (Com)