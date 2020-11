Campania: Cammarano (M5s), con commissione finalmente tuteleremo cittadini aree interne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'istituzione, per la prima volta in seno al consiglio regionale della Campania, di una commissione speciale Aree interne, per la cui costituzione ringrazio i miei colleghi del gruppo M5s, ma anche quelli di tutti gli altri gruppi di maggioranza e opposizione, che hanno accolto fin da subito la mia proposta, è un'opportunità storica per la nostra regione". o ha dichiarato il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano: "La Campania è, a oggi, la regione che presenta i maggiori contrasti demografici fra aree interne e urbane. Le principali criticità che a livello nazionale sono affrontare fin dal 2012 dal ministero per la coesione, attraverso una mirata strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, sono tuttora drammaticamente presenti nella nostra regione: dal calo demografico a un tasso di disoccupazione crescente, dall'offerta in calo di servizi pubblici e privati, al dissesto idrogeologico e al degrado del patrimonio culturale e paesaggistico". (segue) (Ren)