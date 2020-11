Campania: Cammarano (M5s), con commissione finalmente tuteleremo cittadini aree interne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cammarano ha aggiunto: "L'obiettivo sarà quello di portare suo tavolo del presidente della Regione Campania e della giunta regionale la voce, finora inascoltata, di tantissimi cittadini. L'obiettivo sarà di raccordare le indicazioni strategiche provenienti dal governo centrale con le esigenze specifiche dei territori, delle comunità e di ogni singolo comune che ricade in quei territori". Quindi ha concluso: "Abbiamo il dovere di sfruttare al massimo le capacità rurali di questi territori, declinate attraverso una enogastronomia che il mondo ci invidia, e le enormi potenzialità paesaggistiche, sfruttandole nella direzione di un turismo alternativo e di un'agricoltura sostenibile. Le ricadute più evidenti non potranno che essere un'occupazione crescente e lo sviluppo di aree che da emarginate possono ambire a fare da traino per l'economia dell'intera Campania". (Ren)