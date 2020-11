Campania: Ciarambino (M5s), con nuove commissioni ci sarà il rilancio della Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciarambino ha aggiunto: "Nello stesso tempo auspico che il tema della Terra dei Fuochi, che nella scorsa legislatura è stato oggetto di una Commissione ad hoc che come Movimento 5 stelle cinque anni facemmo istituire, diventi oggi centrale per i lavori del consiglio regionale. C'è tanto materiale raccolto da quella Commissione di controllo, i cui poteri di azione erano purtroppo limitati alla sola denuncia. Ora è tempo che tutte le criticità emerse trovino riposte e soluzioni concrete nel luogo istituzionale a ciò deputato, ossia la Commissione Ambiente". E ha continuato: "Non possiamo passare altri 5 anni fermi nella denuncia di ciò che è sotto gli occhi di tutti, ci aspettiamo che questo dramma venga finalmente risolto. Non a caso abbiamo voluto essere presenti con un nostro membro nell'ufficio di presidenza della Commissione Ambiente, per orientare la programmazione dei lavori su questa tematica, e io vigilerò affinché chi presiede quella Commissione abbia un'attenzione forte a quello che, in Campania, è e resta il tema dei temi dal punto di vista ambientale". (Ren)