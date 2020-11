Anci: Fico, procedere a riforma norme Testo unico enti locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se non si mettono i comuni nelle condizioni di poter lavorare bene, "a risentirne saranno i cittadini, il tessuto sociale, il futuro delle città. Per qualsiasi amministratore diventa infatti impossibile dare risposte alla collettività e migliorare servizi nell’arco di un mandato se deve fronteggiare quadri problematici e situazioni debitorie risalenti a decenni prima". Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico nel suo intervento all'apertura dell'Assemblea annuale dell'Anci. "Bisogna dunque procedere - ha sottolineato Fico - ad una riforma delle norme in materia contenute nel Testo unico degli enti locali. So che a livello governativo è stata avviata una riflessione su proposte in merito che mi auguro possano essere sottoposte quanto prima all’attenzione delle Camere".(Rin)