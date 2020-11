Sardegna: percepivano Reddito cittadinanza ma lavoravano in nero su imbarcazioni ad Alghero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lavoravano in nero a bordo di imbarcazioni da diporto e da pesca e alcuni di loro percepivano il Reddito di cittadinanza. Tre pescatori e tre operatori marittimi generici sono stati colti in flagranza senza un regolare contratto di assunzione dai finanzieri della Sezione operativa navale di Alghero dopo un attento monitoraggio effettuato dagli uomini del Reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza di Cagliari. I sei non avevano sostenuto i preventivi esami clinici necessari per la certificazione medica obbligatoria prima di prendere imbarco. (segue) (Rsc)