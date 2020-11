Calabria: Savaglio, bando da due mln per infrastrutture di ricerca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Calabria ha reso noto di aver pubblicato l’avviso attraverso il quale l'ente, con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro, "intende sostenere i soggetti titolari di infrastrutture di ricerca, che fanno riferimento alle Università calabresi, per la realizzazione di interventi di valorizzazione e di apertura internazionale". L'assessore regionale Sandra Savaglio ha spiegato: "La Regione Calabria valuta la ricerca e l’innovazione come asset fondamentali, per costruire concrete prospettive di sviluppo del territorio. Attraverso questo intervento, che si inserisce nel quadro del piano regionale per le infrastrutture di ricerca, puntiamo a valorizzare il patrimonio di competenze scientifiche e tecnologiche delle università calabresi e alla creazione di occasioni di interconnessione e cooperazione con i circuiti di ricerca internazionali". (segue) (Ren)