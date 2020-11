Anci: Fico, confido che manovra dia soluzione a molti problemi avanzati dai comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già nella legge di Bilancio 2020 ed in altri provvedimenti "sono state introdotte alcune disposizioni importanti soprattutto di carattere finanziario. Confido che la prossima manovra possa costituire l’occasione per dare una soluzione a molte questioni avanzate dall’Anci in merito alla perequazione delle risorse, ai comuni in stato di crisi, all’abbattimento degli oneri del debito locale e soprattutto al sostegno degli investimenti comunali". Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico nel suo intervento all'apertura dell'Assemblea annuale dell'Anci. (Rin)