Sardegna: in arrivo a gennaio nell'Isola le prime 70mila dosi di vaccino anti Covid Pfizer

- Saranno fra le 70 e 80mila le dosi del vaccino contro Covid della Pfizer che arriveranno in Sardegna a gennaio. In Italia ne sono attese quasi tre milioni e mezzo di dosi. A dare l'annuncio è l'assessore alla Sanità, Mario Nieddu. In una prima fase saranno fra 35 e i 40mila i sardi che saranno vaccinati con precedenza agli operatori sanitari e alle categorie più fragili. Per ciò che attiene le apparecchiature necessarie alla conservazione del vaccino per la quale è necessaria una temperatura di -70 gradi centigradi, l'assessore Nieddu ha chiarito che si sta procedendo a capire quali sono le disponibilità fra le strutture dell'Isola e, in caso di necessità si potrà procedere all'acquisto di nuovi macchinari. (Rsc)