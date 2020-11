Sardegna: Air Italy, sindacati chiedono l'assunzione in nuova Alitalia di 1.500 lavoratori della compagnia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavoratori dell'Air Italy siano assunti dalla nuova Alitalia. E' una delle richieste formulate dall'Unione sindacale di base (Usb) che ha indetto una giornata di mobilitazione nazionale con una manifestazione all'aeroporto di Olbia in contemporanea a quelle di Napoli e Roma. Attualmente sono 1.453 i dipendenti della compagnia in cassa integrazione sui quali pende la procedura di licenziamento collettivo attualmente bloccata a causa della pandemia di Covid-19. Il sindacato propone al governo un piano di protezione dei lavoratori per i prossimi 24 mesi che ricomprende il blocco dei licenziamenti fino a fine emergenza sanitaria, la copertura di ammortizzatori sociali adeguati e la moratoria su appalti, trasferimenti e dumping contrattuale, un piano di interventi pubblici mirato a creare le condizioni di rilancio del mercato sia sul versante degli investimenti che su quello della riforma del trasporto aereo con la privatizzazione di Enac e Enav. Chiesta anche la creazione, se necessario di un vettore regionale e l'impegno delle Regioni Sardegna e Lombardia per la tutela dei quasi 1500 lavoratori Air Italy. (Rsc)