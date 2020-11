Campania: Zinzi (Lega), superare litigiosità Regione-governo su Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il particolare momento che stiamo vivendo impone un cambio di rotta rispetto alla gestione passata. C'è bisogno di superare le litigiosità a cui tutti stiamo assistendo da settimane tra Regione e governo nazionale e di ridare all'aula del consiglio regionale il ruolo che le spetta nelle decisioni importanti. Per la gestione della pandemia che stiamo affrontando, ma anche per le altre emergenze della Campania. Il tema della Terra dei Fuochi per noi è centrale. Rivendico con orgoglio e forza il grande lavoro fatto dalla commissione che ho presieduto durante la scorsa legislatura. Ci sono tanti focus ancora aperti che porteremo di nuovo all'attenzione del consiglio, è un impegno in cui crediamo". Lo ha dichiarato in una nota il capogruppo Lega in onsiglio regionale della Campania, Gianpiero Zinzi. (Ren)