Covid: De Luca, test gratuiti e volontari per screening scolastico

- "In considerazione dell'elevato numero di richieste pervenute al numero verde istituito per raccogliere le prenotazioni, si chiarisce quanto segue. Lo screening viene effettuato con test antigenici. Non si tratta quindi di tamponi molecolari. Il test è gratuito, completamente a carico del Servizio sanitario regionale. È volontario, ed è riservato esclusivamente agli alunni fino a 6 anni, ai genitori/conviventi ed eventuali altri figli, oltre che al personale scolastico docente e non docente". Lo ha scritto sui social il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca. (Ren)