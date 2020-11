Calabria: Bonafede, su commissario Sanità procedere senza ulteriori passi falsi e definire compiti Strada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla nomina del commissario per la Sanità calabrese, i ministri del Movimento cinque stelle "hanno fin qui accolto, con spirito di collaborazione e coesione, le indicazioni dei competenti dicasteri. Adesso però il tempo è scaduto: in un momento delicato come quello attuale, la Calabria deve poter contare quanto prima sulle migliori energie e professionalità in circolazione. Occorre dunque procedere senza ulteriori passi falsi, iniziando innanzitutto dal definire i compiti di chi, come Gino Strada, ha manifestato la propria disponibilità a dare una mano con passione e competenza". E' quanto afferma il capo delegazione del Movimento cinque stelle e ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. (Rin)